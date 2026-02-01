Матчи Скрыть

Иванов отреагировал на информацию об интересе к Щетинину

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об информации, в которой говорится об интересе екатеринбуржцев к полузащитнику "Локомотива" Михаилу Щетинину.
Фото: "Чемпионат"
- Я не в курсе переговоров по аренде Щетинина. Я только что прилетел к команде. Если будет что-то, мы сообщим, - сказал Иванов "Чемпионату".

Ранее в СМИ сообщалось, что 20-летний футболист может перебраться в клуб из Екатеринбурга на правах аренды с опцией выкупа.

На данный момент "Урал" второе место в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком в 21 матче.

