Иванов отреагировал на информацию об интересе к Щетинину

- Я не в курсе переговоров по аренде Щетинина. Я только что прилетел к команде. Если будет что-то, мы сообщим, - сказал Иванов "Чемпионату".
Ранее в СМИ сообщалось, что 20-летний футболист может перебраться в клуб из Екатеринбурга на правах аренды с опцией выкупа.
На данный момент "Урал" второе место в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком в 21 матче.
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об информации, в которой говорится об интересе екатеринбуржцев к полузащитнику "Локомотива" Михаилу Щетинину.
Фото: "Чемпионат"