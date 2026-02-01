- Сейчас Мартынов является одним из лидеров "Серика", показывает хорошую, стабильную игру. Его трансфер в Россию возможен, но только летом. Сейчас "Серик" его точно не отпустит, - сказал Селюк "РБ Спорт".
В текущем сезоне защитник Александр Мартынов принял участие в 21 матче за турецкий "Серик Спор". Результативными действиями игрок не отметился. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 500 тысяч евро.
Агент Мартынова прокомментировал возможный трансфер в Россию
Фото: ФК "БАТЭ"