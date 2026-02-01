- Назову одного, который для меня на первом месте, потому что он уже состоявшийся, но он и постарше — это Глушенков. Это Кисляк, это Батраков, ребята молодые. Думаю, что это Стас Агкацев, ну и пятым я назову Сперцяна, - сказал Смолов на YouTube-канале BetBoom Esports.
В текущем сезоне РПЛ у Максима Глушенкова забито 8 голов и отдано пять ассистов в 16 встречах. Алексей Батраков с 11 забитыми мячами является на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата.
На данный момент "Краснодар" является единоличным лидером чемпионата России, "Зенит" идет на втором месте в таблице РПЛ, в то время как "Локомотив" занимает третью строчку.
Смолов назвал самых перспективных российских футболистов
Бывший игрок "Краснодара"Федор Смолов рассказал, кого из российских футболистов считает самыми перспективными.
Фото: ФК "Broke Boys"