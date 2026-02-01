- Очень счастлив, на самом деле, продлить контракт с клубом, который очень тепло меня принял с самого первого момента — меня, мою семью, дал нам полную поддержку и помощь во всём. Только счастливые эмоции у меня, - сказал Педро пресс-службе клуба.
27 января "Зенит" продлил контракт с Педро до лета 2030 года.
"Зенит" подписал Педро в феврале прошлого года из "Коринтианса". В нынешнем сезоне 19-летний бразилец принял участие 23 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Педро поделился эмоциями от продления контракта с "Зенитом"
Игрок "Зенита" Педро рассказал о впечатлениях после продления контракта с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"