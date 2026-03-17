Глава КДК РФС: "Балтика" не обращалась по отмене красной карточки Талалаева

"В КДК по отмене красных карточек обратились ЦСКА по Фабио Челестини и "Ростов" - по Виктору Мелехину, от "Балтики" по Андрею Талалаеву обращения не было", - сказал Григорьянц "Матч ТВ".
Ранее пресс-служба калининградской "Балтики" заявила "Чемпионату", что намерена обжаловать удаление главного тренера Андрея Талалаева в матче против московского ЦСКА.
Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги проходила 14 марта. "Балтика" одержала победу со счетом 1:0. В конце матча произошла массовая потасовка, в результате которой наставники обоих клубов получили красные карточки.