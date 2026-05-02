Сенников: сложно представить, что в борьбе за чемпионство "Зенит" может уступить ЦСКА

"Зенит", конечно, выглядит фаворитом. И сложно представить, что в борьбе за чемпионство он сейчас может уступить, понятно, что будет играть только на победу", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
Центральный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Зенитом" состоится сегодня, 2 мая. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Главный судья встречи - Инал Танашев.
Петербургская команда набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Армейцы" с 45 баллами находятся на 6-й строчке.