Пруцев прокомментировал крупное поражение "Локомотива" от "Рубина"

"Результат неудовлетворительный, все это понимают. Нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок.
Впереди два важных матча с "Крыльями" и "Акроном" — сделаем все, чтобы реабилитироваться за неудачу в Казани", - сказал Пруцев.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" потерпел в гостях разгромное поражение от казанского "Рубина" со счетом 0:3. Таким образом "железнодорожники" прервали свою шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате.
Завтра, 19 марта, красно-зеленые встретятся с самарскими "Крыльями Советов" в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
