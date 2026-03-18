Пруцев прокомментировал крупное поражение "Локомотива" от "Рубина"

Полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев поделился мыслями об игре с "Рубином" в 21-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Локомотив"
"Результат неудовлетворительный, все это понимают. Нужно сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок.

Впереди два важных матча с "Крыльями" и "Акроном" — сделаем все, чтобы реабилитироваться за неудачу в Казани", - сказал Пруцев.

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" потерпел в гостях разгромное поражение от казанского "Рубина" со счетом 0:3. Таким образом "железнодорожники" прервали свою шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

Завтра, 19 марта, красно-зеленые встретятся с самарскими "Крыльями Советов" в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Источник: "СЭ"

