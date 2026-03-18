Вахания назвал главные проблемы в игре "Ростова"

Футболист "Ростова" Илья Вахания высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Ростов"
Футболист заявил, что основные проблемы "Ростова" - большое количество удалений и ненадежная игра в обороне.

"В целом играем неплохо, но пока очков не набираем.

Надо свести к минимуму ошибки, в том числе удаления. Основные проблемы - слишком много удаляемся и пропускаем ненужные голы.
Это мешает побеждать, нужно стараться избегать красных карточек и надежнее играть в обороне", - сказал Вахания "Матч ТВ".
На данный момент "Ростов" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 21 матче. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Следующий матч команды в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 21 марта против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.

