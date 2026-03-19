Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
20:45
СельтаНе начат
Мидтьюлланд
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
20:45
ГенкНе начат
Астон Вилла
23:00
ЛилльНе начат
Бетис
23:00
ПанатинаикосНе начат
Рома
23:00
БолоньяНе начат
Порту
23:00
ШтутгартНе начат

Бубнов заявил, что Станкович сильнее нынешнего тренера "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что считает экс-наставника "Спартака" Деяна Станковича сильнее Хуана Карседо, который сейчас тренирует московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
- Я и сейчас Станковича защищаю. Он, на мой взгляд, сильнее Карседо. И все, что сейчас есть у Карседо - это сделал Станкович. К Карседо очень много вопросов есть. Он очень много ошибается. И поэтому такие результаты. Я недоволен его работой. Минусов больше, чем плюсов, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, Станкович покинул "Спартак" в конце 2025 года. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. В начале 2026 года "Спартак" сообщил о назначении Карседо, с которым подписан контракт на два с половиной года.

"Спартак" с 35 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится