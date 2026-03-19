- Я и сейчас Станковича защищаю. Он, на мой взгляд, сильнее Карседо. И все, что сейчас есть у Карседо - это сделал Станкович. К Карседо очень много вопросов есть. Он очень много ошибается. И поэтому такие результаты. Я недоволен его работой. Минусов больше, чем плюсов, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, Станкович покинул "Спартак" в конце 2025 года. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. В начале 2026 года "Спартак" сообщил о назначении Карседо, с которым подписан контракт на два с половиной года.
"Спартак" с 35 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате России.
Бубнов заявил, что Станкович сильнее нынешнего тренера "Спартака"
Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что считает экс-наставника "Спартака" Деяна Станковича сильнее Хуана Карседо, который сейчас тренирует московскую команду.
