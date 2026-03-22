Как сообщает "Спорт-Экспресс", Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго, которые представляют хавбека ЦСКА Матеуса Алвеса, намерены провести переговоры с несколькими зарубежными коллективами на предмет возможного перехода футболиста.
Алвес провёл на скамейке запасных последние три матча ЦСКА. Всего в текущем сезоне в активе Матеуса — 22 матча, 4 гола и одна результативная передача. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
Агенты полузащитника ЦСКА запланировали переговоры с другими клубами
