Агенты полузащитника ЦСКА запланировали переговоры с другими клубами

Представители бразильского полузащитника московского ЦСКА запланировали поездку в Европу, чтобы обсудить с европейскими клубами потенциальный трансфер футболиста.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго, которые представляют хавбека ЦСКА Матеуса Алвеса, намерены провести переговоры с несколькими зарубежными коллективами на предмет возможного перехода футболиста.

Алвес провёл на скамейке запасных последние три матча ЦСКА. Всего в текущем сезоне в активе Матеуса — 22 матча, 4 гола и одна результативная передача. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

