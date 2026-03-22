Игрок "Краснодара" Са рассказал, есть ли в команде чемпионские амбиции

"Момент чемпионства был настоящим счастьем для всех. Приятно прокручивать это в голове. Особенно сейчас, когда мы снова находимся в борьбе.
Когда ты думаешь о том чемпионстве, сразу чувствуешь ощущение победы. Мы хотим снова стать чемпионами, завоевать титул", — сказал Са в беседе со "Спорт-Экспрессом".
В текущем сезоне Виктор Са провёл за "Краснодар" 31 матч, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу. "Быки" лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 49 очками после 22 проведённых встреч.