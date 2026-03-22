Игрок "Пари НН" Шнапцев заявил, что "Краснодар" сильнее "Зенита" и "Спартака"

Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев выделил сильные стороны "Краснодара". В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги краснодарцы разгромили нижегородцев со счётом 5:0.

Фото: ФК "Краснодар"

Сами были удивлены, насколько " Краснодар " силён, это была самая тяжёлая игра у нас в сезоне. Очень сильная команда, сильнее " Спартака " и " Зенита ", — отметил Шнапцев в беседе с Metaratings

По мнению Шнапцева, оправданий за такое поражение быть не может."В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Никаких оправданий, нас полностью переиграли: по моментам, подборам, по всем аспектам."Пари НН" после 22 туров с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт дома с "Ростовом"."Краснодар" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.