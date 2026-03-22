Игрок "Пари НН" Шнапцев заявил, что "Краснодар" сильнее "Зенита" и "Спартака"

"В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Никаких оправданий, нас полностью переиграли: по моментам, подборам, по всем аспектам.
Сами были удивлены, насколько "Краснодар" силён, это была самая тяжёлая игра у нас в сезоне. Очень сильная команда, сильнее "Спартака" и "Зенита", — отметил Шнапцев в беседе с Metaratings.
"Пари НН" после 22 туров с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт дома с "Ростовом".
"Краснодар" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.