Игрок "Пари НН" Шнапцев заявил, что "Краснодар" сильнее "Зенита" и "Спартака"

Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев выделил сильные стороны "Краснодара". В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги краснодарцы разгромили нижегородцев со счётом 5:0.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Шнапцева, оправданий за такое поражение быть не может.

"В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Никаких оправданий, нас полностью переиграли: по моментам, подборам, по всем аспектам.

Сами были удивлены, насколько "Краснодар" силён, это была самая тяжёлая игра у нас в сезоне. Очень сильная команда, сильнее "Спартака" и "Зенита", — отметил Шнапцев в беседе с Metaratings.

"Пари НН" после 22 туров с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт дома с "Ростовом".

"Краснодар" с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

