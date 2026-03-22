Дивеев заявил, что остался недоволен своей игрой против "Динамо"

"Сегодня недоволен своей игрой, потому что было много потерь. Главное, что мы выиграли.
Мы прекрасно знали, что бело-голубые одни из лучших по игре в атаке. Наша задача была не давать им создавать моменты", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".
"Зенит" переиграл на выезде московское "Динамо" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура проходил на "ВТБ Арене" и закончился со счетом 3:1. Это поражение стало для бело-голубых первым после рестарта чемпионата.
Центральный защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе петербургской команды и провел на поле всю игру.