Оренбург
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 3 1 3
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Локомотив
5 - 1 5 1
Акрон2 тайм

СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Урал
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Арсенал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Дивеев заявил, что остался недоволен своей игрой против "Динамо"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев оценил свою игру после победы в матче 22-го тура РПЛ с "Динамо" (3:1).
"Сегодня недоволен своей игрой, потому что было много потерь. Главное, что мы выиграли.

Мы прекрасно знали, что бело-голубые одни из лучших по игре в атаке. Наша задача была не давать им создавать моменты", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".

"Зенит" переиграл на выезде московское "Динамо" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура проходил на "ВТБ Арене" и закончился со счетом 3:1. Это поражение стало для бело-голубых первым после рестарта чемпионата.

Центральный защитник Игорь Дивеев вышел в стартовом составе петербургской команды и провел на поле всю игру.

