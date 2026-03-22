В "Динамо" оценили судейство в игре против "Зенита"

"Отношение к судейству после этого матча не изменилось. Что касается работы Иванова в игре с "Зенитом", серьезных вопросов к нему нет", - передает слова Пивоварова "Чемпионат".
Встреча между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" прошла на стадионе "ВТБ Арена" сегодня, 22 марта. Центральную игру 22-го тура РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.
Команда Ролана Гусева впервые потерпела поражение в весенней части чемпионата России. Ранее бело-голубые побеждали в трех турах подряд.