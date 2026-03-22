Футболист "Акрона" стал самым результативным игроком до 20 лет в РПЛ

Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков отметился результативным действием в матче 22-го тура чемпионата России против " Локомотива ".

Встреча завершилась крупным поражением тольяттинской команды - 1:5. Единственный мяч "Акрона" забил Кевин Аревало после передачи Пестрякова.



Этот ассист стал для игрока девятым результативным действием в текущем сезоне: на его счету пять голов и четыре передачи. По данным Opta Sports, Пестряков является самым результативным футболистом РПЛ в возрасте до 20 лет.