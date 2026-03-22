Канчельскис - о Гонду: забьёт 10 голов за четыре тура - что скажете потом?

- Забьёт Гонду сейчас 10 голов за четыре тура, и что вы скажете потом? А он может. Не буду делать какие-то выводы сейчас. Он - хороший нападающий, но всякое может произойти в жизни, - цитирует Канчельскиса "Советский спорт".
Аргентинец присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу, перейдя из "Зенита". На данный момент он провёл шесть матчей за ЦСКА, но результативными действиями пока не отметился.
После этого тура армейцы имеют 39 очков и занимают пятую позицию в таблице. В следующем матче команда сыграет против "Акрона".