Роднина раскритиковала клубы РПЛ за большое количество легионеров

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о том, как на российском футболе сказалось отстранение клубов от международных соревнований.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Родниной, результаты российских футбольных команд оставляют желать лучшего.

"Могу сказать, что во многих вопросах изоляция нашей страны привела к достаточно положительным результатам внутри государства. Есть большое количество детских спортивных школ. Гонорары, которые находятся на международном уровне. А результатами, увы, мы пока не можем похвалиться.

Но, может, надо нам что-то и внутри страны менять. Потому что практически три десятка лет мы стараемся выживать на купленных игроках", — передаёт слова Родниной "Спорт-Экспресс".

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.

