Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:30
ТорпедоНе начат
Родина
19:00
ЧайкаНе начат

Игрок "Зенита": Соболев правда стал плохим мальчиком

Футболист "Зенита" Ваня Дркушич высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что Александр Соболев демонстрирует очень хороший уровень игры.

"Думаю, Саша Соболев правда стал плохим мальчиком для наших соперников.
Он забивает почти в каждом матче, очень здорово цепляется за мяч, выигрывает почти каждое единоборство. Он правда очень хорошо играет сейчас", - сказал Дркушич Legalbet.

Александр Соболев выступает с составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится