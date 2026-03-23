Игрок "Зенита": Соболев правда стал плохим мальчиком

"Думаю, Саша Соболев правда стал плохим мальчиком для наших соперников.Он забивает почти в каждом матче, очень здорово цепляется за мяч, выигрывает почти каждое единоборство. Он правда очень хорошо играет сейчас", - сказал Дркушич Legalbet.
Александр Соболев выступает с составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.