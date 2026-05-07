По информации LaViola, московский клуб связался со Стефано Пиоли через посредников. Итальянский специалист заявил, что не готов работать в России.
Ранее тренер возглавлял "Фиорентину", "Лацио", "Болонью", "Интер" и другие клубы. Вместе с "Миланом" Пиоли стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.
4 мая 2026 года пресс-служба ЦСКА объявила об уходе Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.
В Италии сообщили, что ЦСКА интересовался экс-тренером "Милана" и "Интера"
ЦСКА проявлял интерес к бывшему тренеру ряда итальянских клубов.
