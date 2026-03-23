Защитник "Спартака" высказался о победе над "Оренбургом"

"Мы правильно адаптировались к полю, сопернику, правильно подошли к игре, был четкий план, которого мы придерживались.
Мы хотели здесь победить, особенно спустя столько лет, когда были ничьи, поражения. Это и сделали", - сказал Денисов "Матч ТВ".
Вчера, 22 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:0.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.