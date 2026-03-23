Защитник "Спартака" высказался о победе над "Оренбургом"

Футболист "Спартака" Даниил Денисов высказался о победе над "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что команда правильно адаптировалась к полю в Оренбурге.

"Мы правильно адаптировались к полю, сопернику, правильно подошли к игре, был четкий план, которого мы придерживались.

Мы хотели здесь победить, особенно спустя столько лет, когда были ничьи, поражения. Это и сделали", - сказал Денисов "Матч ТВ".

Вчера, 22 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:0.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.

