Канчельскис не смог выделить ни одну команду в весенней части сезона

В весенней части некого выделить, потому что ни у кого нет стабильности. Лидеры остаются при своем, но все могло и поменяться", - сказал Канчельскис.
На сегодняшний день лидерство в турнирной таблице чемпионата России продолжает удерживать действующий чемпоин страны "Краснодар". "Быки" набрали 49 очков в 22 турах и на один балл опережают "Зенит", находящийся строчкой ниже. Призовую тройку замыкает московский "Локомотив", в активе которого 44 набранных очка.
До окончания текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги командам осталось провести по восемь матчей.
