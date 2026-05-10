Мостовой - о слухах вокруг него: это все неправда

- Очень много слухов сейчас ходит. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что прихожу в нетрезвом состоянии на тренировки. Этого ничего нет.
Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Просто хотел сказать: это все неправда, мы боремся за чемпионство и хотим победить, - приводит слова Мостового "СЭ".
Ранее сообщалось, что у вингера петербургского "Зенита" Андрея Мостового есть проблемы с дисциплиной, из-за чего у него возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком. Также сообщалось, что в летнее трансферное окно футболист может покинуть клуб и продолжить карьеру в "Локомотиве" или "Краснодаре".
В нынешнем сезоне Мостовой вышел на поле в 32 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.