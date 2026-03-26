Агент Жемалетдинова рассказал о будущем хавбека в "Ахмате"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Ахмата" Рифата Жемалетдинова, поделился информацией о ситуации с контрактом игрока.
С "Ахматом" пока не разговаривали по возможному продлению контракта Рифата. Какой-то информации сейчас не могу дать. Исходя из того, что времени остается не так много, прорабатываем другие варианты продолжения карьеры", - сказал агент.

Рифат Жемалетдинов присоединился к "Ахмату" в сентябре прошлого года в качестве свободного агента. Контракт 29-летнего полузащитника с грозненским клубом истекает этим летом. В составе команды Станислава Черчесова хавбек принял участие в 13 матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле всего 477 минут, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

