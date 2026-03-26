Попов - об игроке РПЛ: мог бы помочь "Спартаку" подняться. Я уверен

"Дзюба - лучший бомбардир в истории российского футбола. Он играл много где после "Спартака", и всегда вокруг него молодые парни росли. У нас сейчас примерно одинаковый возраст, но все равно молодежь в Тольятти поднимается и как люди, и как игроки.
Он мог бы помочь "Спартаку" подняться. Я уверен", - сказал Попов "РБ Спорту".
Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Нападающий выступал за клуб с 2007 по 2015 год. Всего в составе красно-белых футболист провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
На данный момент 37-летний форвард играет за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 6 голов и 4 голевые передачи. Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.