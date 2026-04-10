Колосков - о штрафе Евсеева: тренер не может себя так вести - это позор!

- Конечно, тренер не может себя так вести. Это позор! Не то что он не может, он ни в коем случае не должен выделываться. Тренер — это воплощение прежде всего педагога, воспитателя.
Это человек, которого цитируют, он должен быть образцом высочайшей культуры, а получилось безобразие полнейшее. Я, честно говоря, не ожидал от него подобной тирады, поэтому считаю, что для тренера — это позор, - цитирует Колоскова Metaratings.Metaratings
В 23 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. После матча Вадим Евсеев в прямом эфире дал комментарий по матчу с использованием нецензурной брани - наставник использовал 12 выражений за 37 секунд. КДК РФС оштрафовал специалиста за ненормативную лексику на 100 тысяч рублей.
По итогам 23 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.