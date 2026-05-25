Игрок "Спартака" Маркиньос заявил, что у него есть много предложений

"Не знаю, останусь ли я в "Спартаке". Мне нужно поговорить с агентом, клубом. Я комфортно чувствую себя в Москве, люблю этот город и "Спартак".
Но я не знаю, что будет, если получу хорошее предложение. Есть много предложений, так что посмотрим", — передаёт слова Маркиньоса Metaratings.
В сезоне 2025/2026 Маркиньос провёл за "Спартак" 35 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.