Матчи Скрыть

Игрок "Спартака" Маркиньос заявил, что у него есть много предложений

Полузащитник "Спартака" Маркиньос не дал точного ответа, останется ли в московской команде на сезон 2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"
За красно-белых Маркиньос выступает с 2024 года.

"Не знаю, останусь ли я в "Спартаке". Мне нужно поговорить с агентом, клубом. Я комфортно чувствую себя в Москве, люблю этот город и "Спартак".

Но я не знаю, что будет, если получу хорошее предложение. Есть много предложений, так что посмотрим", — передаёт слова Маркиньоса Metaratings.

В сезоне 2025/2026 Маркиньос провёл за "Спартак" 35 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится