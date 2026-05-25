В "Акроне" высказались о возможном подписании Кокорина

- Первоочередной задачей руководства и спортивного блока в ближайшие недели является формирование тренерского штаба команды.
"Акрон" будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым наставником, - приводит слова представителя пресс-службы "Акрона" "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что четыре российских клуба, в число которых входит тольяттинский "Акрон", заинтересованы в подписании Александра Кокорина. Напомним, что тольяттинцы сохранили место в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1. После 30 тура РПЛ клуб объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера.
Ранее стало известно, что Александр Кокорин покидает кипрский "Арис" на правах свободного агента. В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.