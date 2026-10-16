Коста-риканский форвард отличился в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Родины", который состоялся 15 октября. Угальде самостоятельно заработал пенальти и успешно его реализовал, внеся вклад в выездную победу "Спартака" со счетом 4:2.
Этот гол стал для нападающего 35-м в составе московской команды. По данному показателю Угальде поднялся на четвертое место среди легионеров в истории "Спартака", разделив его с бывшим форвардом красно-белых Зе Луишем.
Выше костариканца в списке располагаются только три иностранных футболиста: бразильцы Робсон (41 гол) и Веллитон (61), а также нидерландец Квинси Промес, на счету которого 114 забитых мячей.
Таким образом, до третьего места Угальде осталось забить шесть голов. Следующей целью нападающего может стать достижение Робсона.
Угальде вошел в топ-4 лучших бомбардиров-легионеров "Спартака" в истории
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде забил 35-й мяч за красно-белых и сравнялся с Зе Луишем в историческом рейтинге иностранных бомбардиров клуба.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"