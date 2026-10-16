- Что думаете о продлении контрактов с тремя футболистами?
- Хорошие все игроки. Маринкин и Окишор - молодежь, которая, надеюсь, вырастет в игроков национальной сборной. У них для этого хороший потенциал, и это вполне реально. И Глебов сейчас хорошо играет. Долго, правда, вливался в команду. Никак не мог найти золотую середину в середине поля, - сказал Колыванов.
"Динамо" после 10 туров имеет в копилке 22 очка и идёт на первой строчке в таблице.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Могут вырасти в игроков сборной". Колыванов - о молодёжи "Динамо"
Российский тренер Игорь Колыванов в интервью Rusfootball.info оценил решение "Динамо" продлить контракты с Виктором Окишором, Тимофеем Маринкиным и Данилом Глебовым.
Фото: ФК "Динамо"