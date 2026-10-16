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Колыванов назвал условие для борьбы "Динамо" за чемпионство

Экс-футболист "Динамо" Игорь Колыванов в интервью Rusfootball.info высказал мнение, что московская команда способна всерьёз включиться в борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Каковы ожидания от дерби "Динамо" - ЦСКА?

- Обе команды - лидирующие. Приблизительно в одинаковый футбол играют. Команды с быстрыми и техничными футболистами.
Преимуществ ни у кого не вижу - 50 на 50.

- Чем вам нравится сегодня "Динамо"?

- "Динамо" мне нравилось и в том году, и в позапрошлом. В прошлом с Карпиным, сначала не очень нравились, потом с Гусевым все нормализовалось. "Динамо" - очень симпатичная команда, яркая. И у них такая молодежь, которая не боится играть. Выходит и создаёт моменты. Очень импонирует команда, раскрепощенно играет в свой футбол и с большим энтузиазмом.

- Есть чувство, что "Динамо" в этом сезоне сможет всерьез побороться за золото?

- Чемпионат только набрал ход. Понятное, что без спадов редко кто проводит сезон. Но у "Динамо" хорошая скамейка. Если "Динамо" какие-то свои кризисные моменты в чемпионате пройдет без осечек, то, вполне возможно, до завершения сезона будет в борьбе за чемпионство конкурировать. Важно избежать такой ситуации, которая была у ЦСКА в прошлом сезоне: они хорошо прошли осеннюю часть, а весенняя получилась провальная. Но "Динамо" - уже более опытная команда, матерая. Такая же, как "Краснодар" и "Зенит".

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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