- Каковы ожидания от дерби "Динамо" - ЦСКА?
- Обе команды - лидирующие. Приблизительно в одинаковый футбол играют. Команды с быстрыми и техничными футболистами.
Преимуществ ни у кого не вижу - 50 на 50.
- Чем вам нравится сегодня "Динамо"?
- "Динамо" мне нравилось и в том году, и в позапрошлом. В прошлом с Карпиным, сначала не очень нравились, потом с Гусевым все нормализовалось. "Динамо" - очень симпатичная команда, яркая. И у них такая молодежь, которая не боится играть. Выходит и создаёт моменты. Очень импонирует команда, раскрепощенно играет в свой футбол и с большим энтузиазмом.
- Есть чувство, что "Динамо" в этом сезоне сможет всерьез побороться за золото?
- Чемпионат только набрал ход. Понятное, что без спадов редко кто проводит сезон. Но у "Динамо" хорошая скамейка. Если "Динамо" какие-то свои кризисные моменты в чемпионате пройдет без осечек, то, вполне возможно, до завершения сезона будет в борьбе за чемпионство конкурировать. Важно избежать такой ситуации, которая была у ЦСКА в прошлом сезоне: они хорошо прошли осеннюю часть, а весенняя получилась провальная. Но "Динамо" - уже более опытная команда, матерая. Такая же, как "Краснодар" и "Зенит".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Колыванов назвал условие для борьбы "Динамо" за чемпионство
Экс-футболист "Динамо" Игорь Колыванов в интервью Rusfootball.info высказал мнение, что московская команда способна всерьёз включиться в борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"