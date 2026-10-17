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Дьяков рассказал, что нужно сделать "Динамо", чтобы бороться за чемпионство

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков оценил чемпионские амбиции бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Дьякова, "Динамо" нужно усилить состав зимой, чтобы бороться за чемпионство.

- Сейчас важно до зимней паузы дойти в когорте лидеров.
Но зимой нужно будет усиление. Если оно будет, то весной наверняка можно будет побороться за золото.

Мое личное мнение — это точечное усиление. На тех же флангах атаки кто-то бы не помешал. Шварц, возможно, видит это иначе, - приводит слова Дьякова "Матч ТВ".

По итогам десяти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 11 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на домашнем стадионе ЦСКА, располагающийся на второй строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

Напомним, что летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц - специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата страны и доходило до финала Кубка России.

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