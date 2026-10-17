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Гендир "Спартака" оценил игру форварда Мирлинда Даку

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов оценил игру Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Некрасова, игрой Даку в матче с "Родиной" довольны.

- Даку — красавец! Вы же видели: пенальти заработал, два гола забил. Поэтому, конечно, мы им очень довольны.

Для нападающего с такими данными это были очень важные голы. Он ждал этой возможности — провести полноценный матч. И мы очень рады, что такая возможность ему предоставилась, - приводит слова Некрасова "Матч ТВ".

В четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" одержал победу над столичной "Родиной" со счетом 4:2. Мирлинд Даку в этой встрече вышел на поле с первых минут и записал на свой счет дубль.

Напомним, что форвард перешел в стан красно-белых из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. Рыночная стоимость 28-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.

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