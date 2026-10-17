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Даку отказался от клуба из Серии А ради "Спартака"

Футболист "Спартака" Мирлинд Даку рассказал, что мог перейти в команду из Италии.
Фото: ФК "Спартак"
Мирлинд Даку отметил, что думал только о переходе в "Спартак".

"Были ли у меня предложения из Европы? Было, но когда я увидел "Спартак", то понял, что хочу только в этот клуб. Италия, Серия А.
Хороший ли клуб? Да. Идет ли он выше середины таблицы? Это я не знаю (улыбается)", - сказал Даку "Советскому спорту".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в начале августа. За это время нападающий успел провести за красно-белых 10 матчей, забить 3 гола и отдать 2 результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

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