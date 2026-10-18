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Дьяков: футболисты "Рубина" в матче со "Спартаком" выглядели мальчиками для битья

Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков оценил победу "Спартака" над "Рубином" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Футболисты "Рубина" в матче со "Спартаком" вообще как мальчики для битья были. Сейчас это команды совершенно разного уровня.
"Спартак" был на три головы сильнее соперника", - сказал Дьяков "Матч ТВ".


"Спартак" одержал разгромную победу со счётом 4:0. На 18-й минуте матча аргентинский нападающий красно-белых Пабло Солари открыл счёт. Под занавес первого тайма на 43-й минуте Манфред Угальде удвоил преимущество подопечных Хуана Карседо. Точку в матче поставил Мирлинд Даку, забив два гола своей бывшей команде.

Одержав победу, "Спартак" поднялся на третье место в таблице РПЛ с 23 очками. "Рубин" остался на восьмой строчке с 12 баллами.

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