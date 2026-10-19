Мор: фундамент лидирующего в РПЛ "Динамо" заложил Карпин

- "Динамо" идет заслуженно на первом месте.
Фундамент этой агрессивной игры заложил еще Карпин, Гусев проделал хорошую работу.
Шварц пришел не на пустое место — он просто штрихи подправил, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА на домашнем стадионе со счетом 3:1. На данный момент бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе.
Валерий Карпин был главным тренером столичного клуба с июня по ноябрь 2025 года, этим летом команду возглавил Сандро Шварц, работавший с бело-голубыми с 2020 по 2022 год.