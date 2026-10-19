Алаев уверен, что РПЛ быстро вернется в топ-6 европейских лиг

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что после возвращения российских клубов в еврокубки чемпионат страны сможет за короткий срок восстановить свои позиции среди ведущих лиг Европы.

"Уверен, РПЛ вернётся в топ-6 лиг Европы, зная уровень наших клубов и их подход. Мы можем сейчас где-то просесть, но через какое-то время, причём довольно быстро, а не через долгие годы, вернёмся на свои позиции", — подчеркнул президент лиги.