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Алаев уверен, что РПЛ быстро вернется в топ-6 европейских лиг

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что после возвращения российских клубов в еврокубки чемпионат страны сможет за короткий срок восстановить свои позиции среди ведущих лиг Европы.
Глава РПЛ оценил перспективы российского футбола после возобновления участия отечественных команд в международных турнирах. По словам Алаева, объективно сравнить нынешний уровень российских клубов с европейскими пока сложно.

"Я считаю, что мы сохранили хороший уровень. А какой он по отношению к Европе, сказать трудно. Нам нужно провести два полноценных европейских сезона, чтобы это оценить", — заявил Алаев.

При этом функционер убежден, что российские команды способны достаточно быстро вернуться на прежние позиции в рейтинге УЕФА.

"Уверен, РПЛ вернётся в топ-6 лиг Европы, зная уровень наших клубов и их подход. Мы можем сейчас где-то просесть, но через какое-то время, причём довольно быстро, а не через долгие годы, вернёмся на свои позиции", — подчеркнул президент лиги.


Источник: "РБ Спорт"

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