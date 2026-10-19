Алаев уверен, что РПЛ быстро вернется в топ-6 европейских лиг

"Я считаю, что мы сохранили хороший уровень. А какой он по отношению к Европе, сказать трудно. Нам нужно провести два полноценных европейских сезона, чтобы это оценить", — заявил Алаев.
При этом функционер убежден, что российские команды способны достаточно быстро вернуться на прежние позиции в рейтинге УЕФА.
"Уверен, РПЛ вернётся в топ-6 лиг Европы, зная уровень наших клубов и их подход. Мы можем сейчас где-то просесть, но через какое-то время, причём довольно быстро, а не через долгие годы, вернёмся на свои позиции", — подчеркнул президент лиги.
Источник: "РБ Спорт"