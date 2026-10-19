"Ожидаемо дожали". Мор - о победе "Динамо" над ЦСКА

"Динамовцы были сильнее весь матч. Они ожидаемо дожали соперника.
ЦСКА играл на ничью в концовке, а динамовцы — на победу. У них были возможности забить свой второй гол и раньше. Хорошие моменты были у Гладышева и Фомина", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 18 октября, состоялся центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Дерби проходило на стадоине "ВТБ Арена" и завершилось победой бело-голубых над "армейцами" со счетом 3:1.
Эта победа стала для команды Сандро Шварца седьмой подряд в чемпионате и девятой, учитывая Кубок России.