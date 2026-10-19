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"Ожидаемо дожали". Мор - о победе "Динамо" над ЦСКА

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между "Динамо" и ЦСКА (3:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Динамовцы были сильнее весь матч. Они ожидаемо дожали соперника.

ЦСКА играл на ничью в концовке, а динамовцы — на победу. У них были возможности забить свой второй гол и раньше. Хорошие моменты были у Гладышева и Фомина", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 18 октября, состоялся центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Дерби проходило на стадоине "ВТБ Арена" и завершилось победой бело-голубых над "армейцами" со счетом 3:1.

Эта победа стала для команды Сандро Шварца седьмой подряд в чемпионате и девятой, учитывая Кубок России.

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