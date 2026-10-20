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Колыванов обозначил роль Шварца в успехах "Динамо": это сейчас важно

Российский тренер Игорь Колыванов оценил роль Сандро Шварца в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Колыванова, Шварцу важно быть хорошим психологом.

- Он создал хорошую атмосферу в коллективе. Видимо, Шварц — хороший психолог. Сегодня у главного тренера обычно немало помощников, которые отвечают за различные направления: кто-то за "физику", кто-то за тактику, кто-то еще за что-то…
В работе главного тренера сейчас очень важно быть хорошим психологом, - приводит слова Колыванова "Матч ТВ".

Сандро Шварц возглавил московское "Динамо" летом текущего года, немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.

По итогам 11 сыгранных туров московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 25 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" c 24 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак", набравший 23 очка. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который располагается на 14 строчке с девятью очками.

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