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Глушаков назвал сумму, которую ему предлагали за футболку Месси

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал, готов ли он продать футболку Лионеля Месси.
Фото: GLobal Look Press
По словам Глушакова, он отказался продавать футболку Месси за 8 миллионов рублей.

- За миллиард долларов? Нет, ну я как-то написал, просто в соцсеть закинул удочку. Хотел узнать, примерно сколько предложат за эту футболку.
Пока восемь миллионов рублей — самое большое предложение. Это мало, вы что! - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Напомним, что Денис Глушаков выступал за национальную команду России с 2011 по 2018 год, всего он провел за сборную 57 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей. Полузащитник обменялся футболками с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси 11 ноября 2017 года после товарищеского матча, который состоялся в "Лужниках". Глушаков завершил карьеру профессионального футболиста осенью 2025 года.

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