Титов высказался о конкуренции между Угальде и Даку

"Для меня важным показателем стал гол Даку в ворота "Родины". Первым, кто его поздравил, был Угальде. Это яркий показатель, что между ними нет ревности, а конкуренцию они воспринимают здорово.
Прекрасно, что есть такая химия. От этого выигрывают и клуб, и сами футболисты", - сказал Титов.
Мирлинд Даку пополнил состав московского "Спартака" минувшим летом, перейдя из казанского "Рубина" и подписав трехлетний контракт. В составе красно-белых албанский форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
На счету 24-летнего нападающего Манфреда Угальде 9+2 по системе гол плюс пас в 16 матчах за столичную команду в текущем сезоне.
Источник: Sport24