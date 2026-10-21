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Титов высказался о конкуренции между Угальде и Даку

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал конкуренцию нападающих красно-белых Мирлинда Даку и Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня важным показателем стал гол Даку в ворота "Родины". Первым, кто его поздравил, был Угальде. Это яркий показатель, что между ними нет ревности, а конкуренцию они воспринимают здорово.

Прекрасно, что есть такая химия. От этого выигрывают и клуб, и сами футболисты", - сказал Титов.

Мирлинд Даку пополнил состав московского "Спартака" минувшим летом, перейдя из казанского "Рубина" и подписав трехлетний контракт. В составе красно-белых албанский форвард принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

На счету 24-летнего нападающего Манфреда Угальде 9+2 по системе гол плюс пас в 16 матчах за столичную команду в текущем сезоне.

Источник: Sport24

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