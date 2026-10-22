Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
19:45
НЕКНе начат
Ференцварош
19:45
ТорренсеНе начат
Штурм
19:45
МарсельНе начат
Лех
19:45
СандерлендНе начат
Юнион
19:45
Хапоэль Б-ШНе начат
ОФИ
19:45
БайерНе начат
Арарат-Армения
19:45
АЗ АлкмарНе начат
Ювентус
19:45
РеннНе начат
Виктория П
22:00
ЛевскиНе начат
Селтик
22:00
СельтаНе начат
Лиллестрем
22:00
Реал СосьедадНе начат
Бешикташ
22:00
Кристал ПэласНе начат
Целе
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Омония
22:00
БенфикаНе начат
Хоффенхайм
22:00
ЛионНе начат
Борнмут
22:00
МиланНе начат
Олимпиакос
22:00
СпартаНе начат
Ягеллония
22:00
АндерлехтНе начат

Лига конференций УЕФА

Кайрат
17:30
ПанатинаикосНе начат
Норшелланн
19:45
ЦСКА СофияНе начат
Интер Эскальдес
19:45
Университатя КрайоваНе начат
Кауно Жальгирис
19:45
БраннНе начат
Пафос
19:45
РигаНе начат
Иберия
19:45
МьельбюНе начат
Црвена Звезда
19:45
КопенгагенНе начат
Яблонец
19:45
БрайтонНе начат
Хетафе
19:45
ЛуганоНе начат
Трабзонспор
19:45
ХартсНе начат
Орхус
22:00
ЭгнатияНе начат
Борац
22:00
КуПСНе начат
Линкольн
22:00
ТвентеНе начат
Монако
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
АталантаНе начат
Мидтьюлланд
22:00
Сент-ТрюйденНе начат
Брага
22:00
ГентНе начат
Тун
22:00
ХайдукНе начат

Пономарев: "Спартак" не сильнее ЦСКА. "Армейцы" выдержат их натиск

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями от матча "армейцев" со "Спартаком" в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- В РПЛ в выходные будет самое долгожданное дерби - ЦСКА - "Спартак". Что ждём от яркой афиши?

- Наверняка армейцы провели работу над ошибками после встречи с "Динамо". Потому что играть так расхлябанно в обороне, как в концовке этого матча, просто недопустимо. Могли хотя бы одно очко взять, а проиграли в самом конце встречи. Надо работать в обороне.

Я думаю, всё-таки наши выдержат и сыграют вничью со "Спартаком". Если удача будет сопутствовать, может, и победят. Но я надеюсь на ничью. Потому что "Спартак" хорошо проводит последние матчи.

- Считаете "Спартак" сейчас сильнее ЦСКА?

- Нет, не сильнее. Одинаковые по силе команды. Но, повторюсь, выглядят они хорошо. Здесь зависит ещё от того, как кому повезет. Но я думаю, что армейцы выдержат натиск "Спартака". Ребята у соперника неплохие, очень резвые, с хорошей "физикой". Настрой у обеих команд сумасшедший будет. Скорее всего, вничью матч завершится.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится