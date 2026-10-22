Пономарев: "Спартак" не сильнее ЦСКА. "Армейцы" выдержат их натиск

- Наверняка армейцы провели работу над ошибками после встречи с "Динамо". Потому что играть так расхлябанно в обороне, как в концовке этого матча, просто недопустимо. Могли хотя бы одно очко взять, а проиграли в самом конце встречи. Надо работать в обороне.
Я думаю, всё-таки наши выдержат и сыграют вничью со "Спартаком". Если удача будет сопутствовать, может, и победят. Но я надеюсь на ничью. Потому что "Спартак" хорошо проводит последние матчи.
- Считаете "Спартак" сейчас сильнее ЦСКА?
- Нет, не сильнее. Одинаковые по силе команды. Но, повторюсь, выглядят они хорошо. Здесь зависит ещё от того, как кому повезет. Но я думаю, что армейцы выдержат натиск "Спартака". Ребята у соперника неплохие, очень резвые, с хорошей "физикой". Настрой у обеих команд сумасшедший будет. Скорее всего, вничью матч завершится.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info