Пономарев: "Спартак" не сильнее ЦСКА. "Армейцы" выдержат их натиск

Фото: ФК "Спартак"

Я думаю, всё-таки наши выдержат и сыграют вничью со "Спартаком". Если удача будет сопутствовать, может, и победят. Но я надеюсь на ничью. Потому что "Спартак" хорошо проводит последние матчи.