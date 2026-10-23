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Сборная России может провести товарищеский матч с командой из топ-10 рейтинга ФИФА - РФС

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о возможности проведения товарищеского матча между сборной России командой из первой десятки рейтинга ФИФА.
Фото: РФС
"Такая возможность есть.
Мы обсуждали с командами из топ-10 проведение матчей в ноябре этого года.
Другой вопрос, что такие игры стоят других денег. Здесь надо оценивать эффект, который мы получим", - сказал Митрофанов "Матч ТВ".

На данный момент в топ-10 рейтинга ФИФА находятся сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Бельгии, Нидерландов и Мексики.

Напомним, что сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи - сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы.

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