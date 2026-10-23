За выступлениями 21-летнего футболиста следят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Также отмечается, что в его контракте с "Галатасараем" прописаны отступные в размере 58 млн евро.
По информации Teamtalk, скауты "Арсенала" и "Ливерпуля" присутствовали на матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" обыграл "Лилль" со счётом 4:2. Батраков отметился забитым мячом.
"Галатасарай" заплатил "Локомотиву" за Батракова 25 млн евро. Россиянин связан с турецким клубом соглашением, действующим до 30 июня 2031 года.
Названы пять топ-клубов АПЛ, которые интересуются Батраковым - источник
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков оказался в сфере интересов сразу пяти ведущих клубов чемпионата Англии.
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