Гладилин спрогнозировал, кто будет основным голкипером "Спартака" в матче с ЦСКА

- Кто должен быть основным голкипером в этой встрече у "Спартака"?
- Оба голкипера достойные. Играют, конечно, с отдельными ляпами, но выступают стабильно. Но я считаю, что выйдет Максименко. Он более опытный, а матч принципиальный.
- А кому из нападающих доверят место в основе?
- Забивают сейчас оба. Думаю, что со схемой в два форварда играть не будут. Выберут того, кто лучше проявляет себя на тренировках. Но не думаю, что кто-то из них обидится, если останется в запасе, потому что оба понимают ситуацию. Угальде больше притерся к игре, поэтому считаю, что он появится с первых минут. Мне нравятся оба - они разноплановые футболисты. Хорошо, когда есть два сильных нападающих, - сказал Гладилин.
Даниил Нахлесткин, Rusfootball.info