Гладилин спрогнозировал, кто будет основным голкипером "Спартака" в матче с ЦСКА

Фото: ФК "Спартак"

- Оба голкипера достойные. Играют, конечно, с отдельными ляпами, но выступают стабильно. Но я считаю, что выйдет Максименко. Он более опытный, а матч принципиальный.

- Прогнозировать такие матчи непросто, потому что соперники равные по силам. Это историческое дерби - футболисты и тренеры знаю друг друга хорошо. Игра, учитывая турнирное положение, будет интересной, я уверен, что будет хороший футбол и никто не будет отсиживаться в обороне. Результат может быть любым.- Забивают сейчас оба. Думаю, что со схемой в два форварда играть не будут. Выберут того, кто лучше проявляет себя на тренировках. Но не думаю, что кто-то из них обидится, если останется в запасе, потому что оба понимают ситуацию. Угальде больше притерся к игре, поэтому считаю, что он появится с первых минут. Мне нравятся оба - они разноплановые футболисты. Хорошо, когда есть два сильных нападающих, - сказал Гладилин.