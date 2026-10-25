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Гладилин спрогнозировал, кто будет основным голкипером "Спартака" в матче с ЦСКА

Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии Rusfootball.info высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- Прогнозировать такие матчи непросто, потому что соперники равные по силам. Это историческое дерби - футболисты и тренеры знаю друг друга хорошо. Игра, учитывая турнирное положение, будет интересной, я уверен, что будет хороший футбол и никто не будет отсиживаться в обороне. Результат может быть любым.

- Кто должен быть основным голкипером в этой встрече у "Спартака"?
- Оба голкипера достойные. Играют, конечно, с отдельными ляпами, но выступают стабильно. Но я считаю, что выйдет Максименко. Он более опытный, а матч принципиальный.

- А кому из нападающих доверят место в основе?

- Забивают сейчас оба. Думаю, что со схемой в два форварда играть не будут. Выберут того, кто лучше проявляет себя на тренировках. Но не думаю, что кто-то из них обидится, если останется в запасе, потому что оба понимают ситуацию. Угальде больше притерся к игре, поэтому считаю, что он появится с первых минут. Мне нравятся оба - они разноплановые футболисты. Хорошо, когда есть два сильных нападающих, - сказал Гладилин.

Даниил Нахлесткин, Rusfootball.info

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