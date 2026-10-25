В "Динамо" Мх сделали заявление по трём назначенным пенальти в пользу "Зенита"

- Четыре пенальти в игре - есть вопросы к первому и третьему в наши ворота. Многовато, и, по мне, некоторые были легковесными. Но я понимаю, что все решения оправдают.
Мы играли против "Зенита", чемпиона страны. Тактика на этот матч могла принести нам победу, но не получилось, - цитирует Газизова "Чемпионат".
Всего арбитр назначил четыре пенальти, три из которых получили петербуржцы. Два 11-метровых реализовали Фелипе Аугусто и Максим Глушенков.
"Зенит" набрал 27 очков и возглавил таблицу РПЛ, а махачкалинское "Динамо" с 13 баллами занимает десятое место.