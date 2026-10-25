Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 3 1 3
УралЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
ВелесЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
ЛенинградецЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм

В "Динамо" Мх сделали заявление по трём назначенным пенальти в пользу "Зенита"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов выразил недовольство судейством в матче 12-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
Фото: ФК "Динамо" Мх
Руководитель клуба усомнился в обоснованности двух пенальти, назначенных в ворота его команды.

- Четыре пенальти в игре - есть вопросы к первому и третьему в наши ворота. Многовато, и, по мне, некоторые были легковесными. Но я понимаю, что все решения оправдают.

Мы играли против "Зенита", чемпиона страны. Тактика на этот матч могла принести нам победу, но не получилось, - цитирует Газизова "Чемпионат".

Всего арбитр назначил четыре пенальти, три из которых получили петербуржцы. Два 11-метровых реализовали Фелипе Аугусто и Максим Глушенков.

"Зенит" набрал 27 очков и возглавил таблицу РПЛ, а махачкалинское "Динамо" с 13 баллами занимает десятое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится