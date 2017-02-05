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Карло Анчелотти: "Бавария" показала недостаточно хорошую игру

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал ничью в домашнем матче 19-го тура Бундеслиги с "Шальке" (1:1).

"Это был тяжёлый матч. Мы хорошо начали, но потом были недостаточно компактны. Мы проигрывали дуэли за мяч, из-за этого у нас возникли проблемы.

В общем и целом мы показали недостаточно хорошую игру. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче", - заявил Анчелотти.

Газета.ru
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 01:58
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