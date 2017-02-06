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У Олега Иванова из "Терека" есть вариант продолжения карьеры в MLS

Полузащитник "Терека" Олег Иванов может продолжить карьеру в MLS, информирует "Матч ТВ".

Действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом этого года, но пока "Терек" не предлагал ему продлить соглашение.

Интерес к Иванову также проявляют клубы из России, Турции, ОАЭ и США.
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 09:49
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в Факторе Страха без страховки..


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:15) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в млс норм. приличная зп и типа западная мечта. тока там закон новый вышел по эммиграции


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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