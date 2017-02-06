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ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом"

ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с "Эсбьергом".

Товарищеский матч

ЦСКА - "Эсбьерг" 0:0

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, (Василий Березуцкий, 46), А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, (Оланаре, 75), Ионов.

"Эсбьерг": Хойбьерг, (Йенсен, 46), Цимикас, Кацикас, Нордвик, Какабадзе, Паульссон, Мабиль, (Лауридсен, 85), Серенсен, (Бринк, 69), Седер, (Кристенсен, 81), Оти, (Макгрэт, 69), Зивзивадзе, (Лунд, 69).

Предупреждения: Кацикас, 51
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:14
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№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как вы можете говорить такое ?
Как можно вот так вот взять Легенду клумба , Наследильника, Вротберя Республики за яйца и выкинуть на помойку , как использованный гамбургер ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: мяч квадратный
отсутствие пропущенных мячей это как минимум ничейка в чемпе и +1 очко. а пропущенный хотя бы один - это уже может быть поражение и ноль очков.

Мы же не за выживание боремся?!
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА которую игру подряд не пропускает.Но вот 180 минут не могут поразить ворота соперников.Тревожный звонок для Гончаренко.
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:30) #
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online

Цитата: SPV
Аналара гениален, самый большой и бестолковый наследник Траоре

Оланаре все свои микродуэли выиграл. Ты просто игру не смотрел. Вот и живёшь в мечтах.
Регистрация: 7.03.2016
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
2 игры по 0-0,тут говорят это чемпионская игра,бгг

Говорят ослов доят smile игра феерия, Аналара гениален, самый большой и бестолковый наследник Траоре
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:26) #
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online

ЦСКА -может и должен играть без Акинфеева. Он создаёт не нужную ауру. пихает всем ребятам -опытным и молодым , молодые сразу теряются .это не правильно ,наверное Гончаренко это наконец понял, и господину Президенту об этом скажет, а пока Гончаренко молодец ,игра команды совсем другая в лучшую сторону.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№9 Написал: vlees (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
отсутствие пропущенных мячей это как минимум ничейка в чемпе и +1 очко. а пропущенный хотя бы один - это уже может быть поражение и ноль очков.

Отличная аналитика,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:23) #
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online

отсутствие пропущенных мячей это как минимум ничейка в чемпе и +1 очко. а пропущенный хотя бы один - это уже может быть поражение и ноль очков.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
Непонятно зачем раз за разом Березуцкие берут на себя роль распасовщика.

Даже если все хавы закрыты есть Серега для исполнения таких забросов. У него то явно точнее выходит.
Регистрация: 12.02.2014
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Странное совпадение, без Акинфеева не пропустили ни одного гола, совпадение,или....?

Вопрос конечно интересный, но.....


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: vlees (Сегодня, 19:22) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
2 игры по 0-0,тут говорят это чемпионская игра,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Забивать начнем, не?
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:19) #
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online

sparwik53,
Мистера искусственного офсайда выгнали из ЦСКА. Вот и пропускать перестали. Ссать то теперь некому.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:19) #
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  •  (9)
online

терь у нас две уфы в чемпе
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:16) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Странное совпадение, без Акинфеева не пропустили ни одного гола, совпадение,или....?
Регистрация: 20.03.2014
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