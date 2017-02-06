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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом"
ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с "Эсбьергом".
Товарищеский матч
ЦСКА - "Эсбьерг" 0:0
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, (Василий Березуцкий, 46), А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, (Оланаре, 75), Ионов.
"Эсбьерг": Хойбьерг, (Йенсен, 46), Цимикас, Кацикас, Нордвик, Какабадзе, Паульссон, Мабиль, (Лауридсен, 85), Серенсен, (Бринк, 69), Седер, (Кристенсен, 81), Оти, (Макгрэт, 69), Зивзивадзе, (Лунд, 69).
Предупреждения: Кацикас, 51
Товарищеский матч
ЦСКА - "Эсбьерг" 0:0
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, (Василий Березуцкий, 46), А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, (Оланаре, 75), Ионов.
"Эсбьерг": Хойбьерг, (Йенсен, 46), Цимикас, Кацикас, Нордвик, Какабадзе, Паульссон, Мабиль, (Лауридсен, 85), Серенсен, (Бринк, 69), Седер, (Кристенсен, 81), Оти, (Макгрэт, 69), Зивзивадзе, (Лунд, 69).
Предупреждения: Кацикас, 51
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