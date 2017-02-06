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Карло Анчелотти: Коста доволен тем, что играет в "Баварии"
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал, что полузащитник Дуглас Коста чувствует себя счастливым в Мюнхене.
"Мы с ним часто общаемся. Он доволен тем, что играет в "Баварии". Это больше похоже на выдумки агентов, которые нагнетают ситуацию, тем самым оказывая давление на клуб. Я вижу отношение Косты к делу. Это самое главное", - цитирует Анчелотти Goal.com.
"Мы с ним часто общаемся. Он доволен тем, что играет в "Баварии". Это больше похоже на выдумки агентов, которые нагнетают ситуацию, тем самым оказывая давление на клуб. Я вижу отношение Косты к делу. Это самое главное", - цитирует Анчелотти Goal.com.
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