Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Карло Анчелотти: Коста доволен тем, что играет в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал, что полузащитник Дуглас Коста чувствует себя счастливым в Мюнхене.

"Мы с ним часто общаемся. Он доволен тем, что играет в "Баварии". Это больше похоже на выдумки агентов, которые нагнетают ситуацию, тем самым оказывая давление на клуб. Я вижу отношение Косты к делу. Это самое главное", - цитирует Анчелотти Goal.com.
Теги: Анчелотти Коста Бавария
Сегодня, 20:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.