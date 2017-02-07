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Доктор "Спартака" назвал самых выносливых игроков команды

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, кто является самыми выносливыми футболистами красно-белых.

"Перед сборами футболисты проводили углублённое обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых — Тимофеев, Глушаков и Промес", - цитирует Вартапетова "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:45
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№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: РоМаХаЯ
Видать Админы рьяные болельщики спартака или нашелся один который тут безчинствует!

smile Самоубийца , нах !
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Ваганыч (Сегодня, 09:27) #
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online

РоМаХаЯ,
Ромахая , чё сказать то хотела?....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 09:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кроме спартаковских болелов больше ни кто не портит атмосферу в коментах зенитовских новостей. Но стоит сказать против как рейтинг комментариев резко падает. И даже далеко в минус. Видать Админы рьяные болельщики спартака или нашелся один который тут безчинствует! sunglasses


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
№2 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
Мясная докторша тоже этих троих выделяла.

Он у нее подсмотрел ответ, просто прочитал ее интервью smile
Регистрация: 11.06.2016
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мясная докторша тоже этих троих выделяла.
Регистрация: 16.08.2010
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